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Fitch прогнозирует России потери из-за войны в Украине

Fitch прогнозирует России потери из-за войны в Украине Из-за войны в Украине российская экономика понесет большие потери, чем из-за дефолта в 1998 году.
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22 марта 2022 г. 09:13
Fitch прогнозирует России потери из-за войны в Украине

Из-за войны в Украине российская экономика понесет большие потери, чем из-за дефолта в 1998 году.

Как сообщает Report, об этом говорится на сайте рейтингового агентства Fitch Ratings.

Так, на фоне рекордных финансовых и экономических санкций против России экономика страны может упасть на 8%. В 1998 году дефолт привел к падению ВВП РФ только на 5,4%.

Потребительская инфляция в России, по прогнозу Fitch Ratings, к концу 2022 года составит 18%.

Кроме этого, прогнозируется снижение иностранных инвестиций в России на фоне выхода из страны все большего количества международных компаний.

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Версия на английском языке Fitch predicts losses for Russia due to war in Ukraine

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