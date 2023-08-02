Fitch понизило рейтинг США с AAA до AA+

Агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента США в иностранной валюте с AAA до AA+ со стабильным прогнозом.
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Среди других факторов, которые привели к решению о пересмотре рейтинга, Fitch называет сохранение угрозы рецессии и рост ставки ФРС.
Fitch ранее не оценивал кредитный рейтинг США ниже уровня AAA. В 2011 году такое решение было принято рейтинговым агентством S&P (также до уровня AA+). Fitch предупреждал о возможности понижения рейтинга в 2013, 2019 и 2023 годах. Понижение кредитного рейтинга может негативно сказаться на возможностях заимствования страны.
При этом, министр финансов США Джанет Йеллен выразила несогласие с решением рейтингового агентства. "Я решительно не согласна с решением Fitch Ratings. Изменение, о котором сегодня объявлено Fitch Ratings, является произвольным, оно опирается на устаревшие данные", - говорится в распространенном во вторник письменном заявлении Йеллен. В нем выражается мнение, что "американская экономика остается крупнейшей и самой динамичной в мире, с самыми глубокими и наиболее ликвидными финансовыми рынками".