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Fitch понизило рейтинг США с AAA до AA+

Fitch понизило рейтинг США с AAA до AA+ Агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента США в иностранной валюте с AAA до AA+ со стабильным прогнозом.
Другие страны
2 августа 2023 г. 04:42
Fitch понизило рейтинг США с AAA до AA+

Агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента США в иностранной валюте с AAA до AA+ со стабильным прогнозом.

Как передает Report со ссылкой на сообщение рейтингового агентства, снижение было произведено с учетом ожидания ухудшения фискальной ситуации в ближайшие три года, высокой долговой нагрузки, которая продолжает увеличиваться, а также из-за "ухудшения управляемости на протяжении последних двух десятилетий, что выразилось в противоречиях по поводу лимита госдолга и принятии решений на этот счет в последнюю минуту".

Среди других факторов, которые привели к решению о пересмотре рейтинга, Fitch называет сохранение угрозы рецессии и рост ставки ФРС.

Fitch ранее не оценивал кредитный рейтинг США ниже уровня AAA. В 2011 году такое решение было принято рейтинговым агентством S&P (также до уровня AA+). Fitch предупреждал о возможности понижения рейтинга в 2013, 2019 и 2023 годах. Понижение кредитного рейтинга может негативно сказаться на возможностях заимствования страны.

При этом, министр финансов США Джанет Йеллен выразила несогласие с решением рейтингового агентства. "Я решительно не согласна с решением Fitch Ratings. Изменение, о котором сегодня объявлено Fitch Ratings, является произвольным, оно опирается на устаревшие данные", - говорится в распространенном во вторник письменном заявлении Йеллен. В нем выражается мнение, что "американская экономика остается крупнейшей и самой динамичной в мире, с самыми глубокими и наиболее ликвидными финансовыми рынками".

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Версия на азербайджанском языке "Fitch" ABŞ-nin uzunmüddətli kredit reytinqini aşağı salıb

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