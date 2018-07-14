Fitch понизило долгосрочный рейтинг Турции

Баку. 14 июля. REPORT.AZ/ Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Турции в иностранной валюте до уровня "BB" с "BB+", прогноз "негативный".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сказано в пресс-релизе агентства, распространенном в пятницу.

Согласно ему, в стране "возросли риски для макроэкономической стабильности", в том числе, "из-за увеличения дефицита по текущим расчетам" и "более сложных глобальных условий внешнего финансирования", а также роста инфляции.