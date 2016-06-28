Fitch назвало страны, которые больше всех пострадают от Brexit

Баку. 28 июня. REPORT.AZ/ Международное рейтинговое агентство Fitch назвало страны ЕС, экономика которых пострадает сильнее прочих от выхода Великобритании из союза, сообщает Report со ссылкой на Reuters.

Наиболее ощутимый удар Brexit нанесет по Бельгии, Нидерландам, Ирландии, Кипру, Люксембургу и Мальте, так как товары из этих стран совокупно составляют около восьми процентов импорта Великобритании.

Также Fitch отмечает, что результаты британского референдума могут подтолкнуть другие государства-члены ЕС к выходу из союза.

23 июня в Великобритании состоялся референдум, на котором большинство проголосовавших высказались за выход из ЕС.