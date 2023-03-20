О нас

Финские железнодорожники начали общенациональную забастовку

Финские железнодорожники начали общенациональную забастовку Забастовка железнодорожников остановит движение поездов дальнего следования и пригородных электричек по всей Финляндии начиная с 20 марта.
Другие страны
20 марта 2023 г. 06:36
Финские железнодорожники начали общенациональную забастовку

Забастовка железнодорожников остановит движение поездов дальнего следования и пригородных электричек по всей Финляндии начиная с 20 марта.

Об этом Report сообщает со ссылкой на издание Yle.

По словам государственного посредника Ану Саяваара и председателя союза железнодорожников RAU Теро Паломяки, попытки сторон трудового конфликта найти компромисс остались без результата.

Профсоюз железнодорожной сферы отмечает, что акция протеста будет продолжаться до тех пор, пока не будет достигнута договоренность.

Транспортная компания VR сообщает, что будет отменять рейсы поездов на один день вперед. Забастовка началась 20 марта в 00:01, но поезда, отправившиеся в путь до полуночи, проследуют до конца своего маршрута.

Остановка железнодорожного движения повлияет и на пассажиропоток наземного и воздушного транспорта. В авиакомпании Finnair уже отслеживают ситуацию и готовятся, в случае увеличения спроса, заменить самолеты на более вместительные.

"Пока что мы заменили самолеты на более крупные на некоторых рейсах в Оулу и в Лапландию", – отметил менеджер по внутренним коммуникациям в компании Finnair Сату Хаатая.

Компания Onnibus заявила о готовности пустить дополнительные автобусы дальнего следования, если понадобится.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое важное

Президент Ильхам Алиев поделился публикацией по случаю Новруз байрамы
ФотоПрезидент Ильхам Алиев поделился публикацией по случаю Новруз байрамы
19 марта 2023 г. 21:43
Президент: Мы вернулись на родные земли ценой пролитой крови, ценой жизни шехидов
Президент: Мы вернулись на родные земли ценой пролитой крови, ценой жизни шехидов
18 марта 2023 г. 23:10
Ильхам Алиев: В селе Талыш будет построено еще 178 домов
Ильхам Алиев: В селе Талыш будет построено еще 178 домов
18 марта 2023 г. 22:38
В поселке Суговушан заложен фундамент нового жилого квартала
ФотоВ поселке Суговушан заложен фундамент нового жилого квартала
18 марта 2023 г. 19:55
Президент Азербайджана назвал условия для спокойной жизни Армении на территории 29 тыс. квадратных километров
Президент Азербайджана назвал условия для спокойной жизни Армении на территории 29 тыс. квадратных километров
18 марта 2023 г. 15:29
Ильхам Алиев: Новруз байрамы является священным даром наших предков нынешним поколениям
Ильхам Алиев: Новруз байрамы является священным даром наших предков нынешним поколениям
17 марта 2023 г. 21:59
Президент: Жизнь, вновь забившая ключом с возвращением наших граждан к родным очагам, придает нынешнему приходу весны в Страну огней особое настроение
Президент: Жизнь, вновь забившая ключом с возвращением наших граждан к родным очагам, придает нынешнему приходу весны в Страну огней особое настроение
17 марта 2023 г. 21:53
В Азербайджане начинаются 9-дневные каникулы по случаю праздника Новруз
В Азербайджане начинаются 9-дневные каникулы по случаю праздника Новруз
17 марта 2023 г. 09:44
В Анкарской декларации ОТГ осуждено нападение на посольство Азербайджана в Тегеране
В Анкарской декларации ОТГ осуждено нападение на посольство Азербайджана в Тегеране
16 марта 2023 г. 17:23
МИД Азербайджана призвал международное сообщество не закрывать глаза на политику Армении по минированию территорий
МИД Азербайджана призвал международное сообщество не закрывать глаза на политику Армении по минированию территорий
16 марта 2023 г. 16:15

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi