Финские железнодорожники начали общенациональную забастовку

Забастовка железнодорожников остановит движение поездов дальнего следования и пригородных электричек по всей Финляндии начиная с 20 марта.

Забастовка железнодорожников остановит движение поездов дальнего следования и пригородных электричек по всей Финляндии начиная с 20 марта.

Об этом Report сообщает со ссылкой на издание Yle.

По словам государственного посредника Ану Саяваара и председателя союза железнодорожников RAU Теро Паломяки, попытки сторон трудового конфликта найти компромисс остались без результата.

Профсоюз железнодорожной сферы отмечает, что акция протеста будет продолжаться до тех пор, пока не будет достигнута договоренность.

Транспортная компания VR сообщает, что будет отменять рейсы поездов на один день вперед. Забастовка началась 20 марта в 00:01, но поезда, отправившиеся в путь до полуночи, проследуют до конца своего маршрута.

Остановка железнодорожного движения повлияет и на пассажиропоток наземного и воздушного транспорта. В авиакомпании Finnair уже отслеживают ситуацию и готовятся, в случае увеличения спроса, заменить самолеты на более вместительные.

"Пока что мы заменили самолеты на более крупные на некоторых рейсах в Оулу и в Лапландию", – отметил менеджер по внутренним коммуникациям в компании Finnair Сату Хаатая.

Компания Onnibus заявила о готовности пустить дополнительные автобусы дальнего следования, если понадобится.