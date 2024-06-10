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В Финляндии заявили о нарушении самолетом РФ воздушного пространства страны

В Финляндии заявили о нарушении самолетом РФ воздушного пространства страны Российский военный самолет, возможно, нарушил воздушное пространство в восточной части Финского залива близ Ловийсы.
Другие страны
10 июня 2024 г. 20:25
В Финляндии заявили о нарушении самолетом РФ воздушного пространства страны

Российский военный самолет нарушил воздушное пространство в восточной части Финского залива близ Ловийсы.

Как передает Report, об это заявили в Минобороны Финляндии.

"Предполагаемое нарушение произошло сегодня, в понедельник утром. Самолет находился в воздушном пространстве Финляндии около двух минут, пролетев на глубину 2,5 км от границы", - сообщили в ведомстве.

"Мы серьезно относимся к предполагаемому нарушению территории, начато расследование", - заявил министр обороны Антти Хяккянен.

Последнее подтвержденное нарушение российскими самолетами воздушного пространства Финляндии произошло в августе 2022 года, когда два российских истребителя нарушили границу в Финском заливе, отмечает Минобороны страны.

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