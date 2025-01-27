Финские профсоюзы начали шестидневную забастовку для улучшения условий труда

Профсоюзы в Финляндии в понедельник начали шестидневную забастовку, чтобы добиться улучшения условий труда в промышленной отрасли. Забастовка продлится до 1 февраля.

Профсоюзы в Финляндии в понедельник начали шестидневную забастовку, чтобы добиться улучшения условий труда в промышленной отрасли. Забастовка продлится до 1 февраля.

Как передает Report, об этом сообщает финское издание Yle.

Трудовая акция повлияет на работу таких крупных компаний, как Tikkurila, Metso Finland, Outokumpu, SSAB, TETRA Chemicals, Fortum Waste Solutions, Wärtsilä Finland и других.

Инициатором стал Индустриальный профсоюз из-за спора по коллективному договору с ассоциациями химической и технологической промышленности, которые представляют интересы компаний. Профсоюз пытается добиться обеспечения справедливых условий труда и повышения заработной платы для работников на 10%.

Забастовка индустриального профсоюза затронет 50 компаний технологической и химической промышленности, в которых работают около 13,1 тыс. сотрудников.

Ряд других трудовых объединений решили поддержать индустриальный профсоюз и ограниченно присоединиться к забастовке. Среди них - профсоюзы строителей, социального обеспечения, работников сферы обслуживания, а также профсоюз работников автомобильной и транспортной промышленности.

Ожидается, что во время забастовки поддерживающих профсоюзов работники портов, заводов, автомобильной и транспортной промышленности не будут перевозить и обрабатывать товары и грузы компаний, которые участвуют в споре по коллективному договору.