Финские пограничники закажут у Bombardier два самолета наблюдения

Пограничная охрана Финляндии закажет два новых самолета наблюдения у канадской Bombardier с оборудованием американской Sierra Nevada Corporation.

Пограничная охрана Финляндии закажет два новых самолета наблюдения у канадской Bombardier с оборудованием американской Sierra Nevada Corporation.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается в заявлении погранохраны.

"Новый самолет наблюдения значительно повысит возможности Финляндии в решении задач по охране границ и обеспечению безопасности на море, что очень важно в наших труднопредсказуемых условиях", - отметил начальник пограничной и береговой охраны Матти Сарасмаа.

Новые самолеты заменят Dornier 228, используемые пограничниками с 1995 года. Самолеты планируется ввести в эксплуатацию в 2026 и 2027 годах. Общая стоимость составит примерно 163 млн евро, ожидается, что самолеты будут использоваться в течение 30 лет.