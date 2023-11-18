Финские пограничники применили силу против мигрантов

На контрольно-пропускном пункте (КПП) "Ниирала" на границе с Россией пограничники из Финляндии распылили газ в одного из пытавшихся перейти границу людей.

На контрольно-пропускном пункте (КПП) "Ниирала" на границе с Россией пограничники из Финляндии распылили газ в одного из пытавшихся перейти границу людей.

Как передает Report , об этом сообщило издание Yle.

Отмечается, что вечером к пограничному пункту прибыла группа из примерно 30 велосипедистов. Для их остановки потребовалось применить силу. Один из прибывших пытался пробежать мимо охранников, поэтому в него пришлось распылить газ. Состав этого газа не раскрывается.

После стабилизации сложившейся ситуации пограничники начали пропускать людей через границу поодиночке.