Финская таможня заявила о конфискации шести яхт, принадлежащих россиянам

Таможня Финляндии конфисковала шесть прогулочных яхт, принадлежащих россиянам или российским юридическим лицам под санкциями.
Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает ведомство этой страны.
В марте в Финляндии был наложен арест на 21 судно, в отношении которых было начато расследование.
Расследование о принадлежности яхт проходит при международном сотрудничестве.
"Мы осуществляем тесное международное сотрудничество с различными сторонами с целью выяснения обстоятельств владения судами. Некоторые дела связаны с различными механизмами сокрытия, и их расследование требует времени и усилий. Как при осуществлении правоприменительного контроля, так и в разведывательной деятельности мы в значительной степени полагались на максимально эффективное применение совместно согласованных санкций ЕС", - приводится в сообщении цитата директора департамента правоприменения таможни Сами Ракшита.
Уточняется, что финская таможня продолжает расследование в отношении 10 оставшихся судов и опубликует информацию, как только расследование будет завершено.