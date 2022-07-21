Финская таможня продала конфискованные биткойны на более чем 45 млн евро

Финская таможня продала конфискованную виртуальную валюту, выручив 46,5 млн евро, сообщил в четверг портал финской гостелерадиокомпании Yle, передает Report со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Финская таможня продала конфискованную виртуальную валюту, выручив 46,5 млн евро, сообщил в четверг портал финской гостелерадиокомпании Yle, передает Report со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Реализовано было 1889,1 биткойна на сумму 46,5 млн евро", - отмечает портал.

Таможенники ранее конфисковали биткойны, которые использовались при незаконном обороте наркотиков и допинга.

Согласно сообщению, у таможни остается еще порядка 90 биткойнов, а также другие конфискованные виртуальные валюты.

Газета Helsingin Sanomat ранее писала, что Финляндия может отправить деньги, вырученные от продажи конфискованных биткойнов, на поддержку Украины. Речь идет о десятках миллионов евро.