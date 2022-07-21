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Финская таможня продала конфискованные биткойны на более чем 45 млн евро

Финская таможня продала конфискованные биткойны на более чем 45 млн евро Финская таможня продала конфискованную виртуальную валюту, выручив 46,5 млн евро, сообщил в четверг портал финской гостелерадиокомпании Yle, передает Report со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Другие страны
21 июля 2022 г. 20:59
Финская таможня продала конфискованные биткойны на более чем 45 млн евро

Финская таможня продала конфискованную виртуальную валюту, выручив 46,5 млн евро, сообщил в четверг портал финской гостелерадиокомпании Yle, передает Report со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Реализовано было 1889,1 биткойна на сумму 46,5 млн евро", - отмечает портал.

Таможенники ранее конфисковали биткойны, которые использовались при незаконном обороте наркотиков и допинга.

Согласно сообщению, у таможни остается еще порядка 90 биткойнов, а также другие конфискованные виртуальные валюты.

Газета Helsingin Sanomat ранее писала, что Финляндия может отправить деньги, вырученные от продажи конфискованных биткойнов, на поддержку Украины. Речь идет о десятках миллионов евро.

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Версия на английском языке Finnish customs sells off $47 million in seized bitcoin

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