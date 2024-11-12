Финская столица передаст Украине помощь

Мэрия города Хельсинки передаст Украине помощь на сумму почти €80 тысяч, включая подержанные автомобили.

Мэрия города Хельсинки передаст Украине помощь на сумму почти €80 тысяч, включая подержанные автомобили.

Как передает Report, об этом заявили в городской администрации.

По словам мэра Хельсинки Юхана Вартиайнена, отправка конкретной помощи Киеву является сигналом приверженности сотрудничеству с украинским народом.

Координацией передачи пакета занимается специальный департамент министерства внутренних дел Финляндии через механизм гражданской защиты Евросоюза, подчеркивается в публикации.

До этого депутат Верховной рады Украины Роман Костенко заявил, что администрация нынешнего президента США Джо Байдена ускорила передачу выделенного пакета помощи Киеву до того, как главой государства станет Дональд Трамп.