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Финская компания поставляла технологии в Россию в обход санкций

Финская компания поставляла технологии в Россию в обход санкций Компанию из Хельсинки подозревают в нарушении санкций. По версии следствия, компания заказывала продукцию со всего мира и экспортировала ее в Россию.
Другие страны
1 сентября 2023 г. 20:10
Финская компания поставляла технологии в Россию в обход санкций

Компанию из Хельсинки подозревают в нарушении санкций. По версии следствия, компания заказывала продукцию со всего мира и экспортировала ее в Россию.

Как передает Report со ссылкой на Yle, об этом заявила Центральная криминальная полиция Финляндии.

Местные правоохранители провели расследование в отношении закупочных и логистических операторов в Финляндии, подозреваемых в причастности к экспорту высоких технологий в Россию.

Следствие было начато в 2019 году после того, как в отношении зарегистрированной в Хельсинки компании появились подозрения в незаконной деятельности. По данным следствия, через компанию в Россию экспортировали различные товары, в том числе электронику.

Компанию подозревают в нарушении санкционного законодательства ЕС. Предполагаемые преступления в основном касаются периода 2016-2020 годов. В качестве подозреваемых по делу проходят менее пяти человек.

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