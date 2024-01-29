Finnair отменит около 550 рейсов на этой неделе из-за забастовки в Финляндии

Финская авиакомпания Finnair планирует отменить около 550 рейсов 1 и 2 февраля в связи с политической забастовкой в стране.

Финская авиакомпания Finnair планирует отменить около 550 рейсов 1 и 2 февраля в связи с политической забастовкой в стране.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщила пресс-служба авиаперевозчика.

Объявленная рядом профсоюзов забастовка против финского правительства окажет серьезное воздействие как на деятельность аэропорта Хельсинки, так и на полеты самолетов Finnair.

Finnair обычно совершает порядка 280 рейсов в сутки, большинство из них будут отменены. Небольшое число рейсов в период забастовки компания планирует оставить.

Перевозчик начнет менять маршруты во вторник 30 января, и задействует рейсы других авиакомпаний.

Центральное объединение профсоюзов Финляндии (SAK) протестует против реформирования рынка труда и сокращения социальных выплат правительством.