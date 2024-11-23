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Finnair отменит около 300 рейсов из-за забастовки

Finnair отменит около 300 рейсов из-за забастовки Авиакомпания Finnair из-за забастовки пилотов отменяет 9 и 13 декабря около 300 рейсов, что затронет около 33 тыс. клиентов.
Другие страны
23 ноября 2024 г. 18:06
Finnair отменит около 300 рейсов из-за забастовки

Авиакомпания Finnair из-за забастовки пилотов отменяет 9 и 13 декабря около 300 рейсов, что затронет около 33 тыс. клиентов.

Как передает Report, об этом перевозчик сообщил в пресс-релизе.

"Огорчает, что Профсоюз пилотов Финляндии (SLL) решил объявить забастовку вместо переговоров. К сожалению, это нарушает планы поездок тысяч наших клиентов в предрождественский сезон. Мы делаем все возможное, чтобы хорошо обслуживать наших клиентов даже в этой сложной ситуации, и предложим альтернативные рейсы как можно большему количеству клиентов", - заявил главный операционный директор Finnair Яакко Шильдт.

Отмечается, что Finnair отменит около 140 рейсов 9 декабря и около 150 рейсов 13 декабря.

Согласно информации, забастовка связана с истечением 30 сентября трудового коллективного договора между профсоюзом и перевозчиком. Переговоры о новом договоре ведутся уже три месяца без достижения какого-либо прогресса. В настоящее время к ним присоединился национальный посредник.

Finnair - финская авиакомпания, основана в 1923 году, основной пакет акции принадлежит государству. Выполняет рейсы примерно по 80 направлениям в Азии, Европе, Северной Америке. Авиапарк насчитывает около 70 самолетов Airbus, включая несколько новых дальнемагистральных A350s. По итогам 2023 года перевезла 11 млн пассажиров.

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