О нас

Финляндию седьмой год подряд признали самой счастливой страной мира

Финляндию седьмой год подряд признали самой счастливой страной мира Финляндия седьмой год подряд признается самой счастливой страной в мире.
Другие страны
20 марта 2024 г. 09:22
Финляндию седьмой год подряд признали самой счастливой страной мира

Финляндия седьмой год подряд признается самой счастливой страной в мире.

Как сообщает Report, такая оценка содержится в обнародованном ежегодном Всемирном докладе счастья, который готовится группой экспертов по заказу ООН.

Страны Северной Европы снова заняли самые высокие позиции: у Дании второе место, у Исландии - третье, у Швеции - четвертое. На последнем месте (143-м) вновь оказался Афганистан.

Всемирный доклад счастья публикуется с 2012 года по инициативе Генеральной ассамблеи ООН. При его составлении исследователи учитывают такие показатели, как ВВП на душу населения, уровень социальной поддержки, продолжительность жизни, соблюдение гражданских свобод, гарантии занятости, уровень коррупции и др. За основу берутся средние показатели, собранные за трехлетний период.

Публикация рейтинга приурочена к Международному дню счастья, который отмечается 20 марта.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Finlandiya ardıcıl yeddinci dəfə dünyanın ən xoşbəxt ölkəsi seçilib

Самое читаемое

В Азербайджане предложено увеличить минимальный размер трудовой пенсии
В Азербайджане предложено увеличить минимальный размер трудовой пенсии
15 марта 2024 г. 16:30
Обнародованы итоговые результаты вступительного экзамена в магистратуру
Обнародованы итоговые результаты вступительного экзамена в магистратуру
14 марта 2024 г. 17:52
Столтенберг: Мы уважаем суверенное решение Азербайджана не вступать в военные союзы
Столтенберг: Мы уважаем суверенное решение Азербайджана не вступать в военные союзы
18 марта 2024 г. 21:08
Легендарный немецкий футболист: Игра Карабах - Байер 04 запомнится надолго
Легендарный немецкий футболист: Игра "Карабах" - "Байер 04" запомнится надолго
15 марта 2024 г. 10:49
Этап собеседований для участия в госпрограмме обучения за рубежом стартует в начале апреля
Этап собеседований для участия в госпрограмме обучения за рубежом стартует в начале апреля
14 марта 2024 г. 13:29
Путин набрал 87,28% голосов на выборах президента по итогам обработки 100% протоколов
Путин набрал 87,28% голосов на выборах президента по итогам обработки 100% протоколов
18 марта 2024 г. 17:18
Макрон: Все сценарии по Украине не исключены, в том числе и отправка войск
Макрон: Все сценарии по Украине не исключены, в том числе и отправка войск
15 марта 2024 г. 00:53
Генсек НАТО и премьер Армении обсудили процесс нормализации между Ереваном и Баку
Генсек НАТО и премьер Армении обсудили процесс нормализации между Ереваном и Баку
19 марта 2024 г. 12:44
Поселок Белгородской области перешел под контроль российских добровольцев
Поселок Белгородской области перешел под контроль российских добровольцев
17 марта 2024 г. 16:07
Президент Ильхам Алиев и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступили с заявлениями для прессы
Президент Ильхам Алиев и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступили с заявлениями для прессы
18 марта 2024 г. 00:06

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi