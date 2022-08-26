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Финляндию и Швецию впервые пригласили на конференцию военного комитета НАТО

Финляндию и Швецию впервые пригласили на конференцию военного комитета НАТО Конференция военного комитета НАТО, в который входят командующие вооруженными силами всех стран альянса, состоится в столице Эстонии 16-18 сентября.
Другие страны
26 августа 2022 г. 05:12
Финляндию и Швецию впервые пригласили на конференцию военного комитета НАТО

Конференция военного комитета НАТО, в который входят командующие вооруженными силами всех стран альянса, состоится в столице Эстонии 16-18 сентября.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", хозяином встречи станет командующий Силами обороны Эстонии генерал-лейтенант Мартин Херем. Председательствовать на конференции будет председатель военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр.

Впервые к участию в работе конференции приглашены командующие силами обороны Финляндии и Швеции, которые готовятся стать членами альянса.

Командующие обсудят стратегические задачи альянса, реализацию решений Мадридского саммита НАТО по сдерживанию и обороне.

Кроме того, будут обсуждены текущие операции, миссии и деятельность НАТО, в том числе миссии НАТО в Ираке (NMI) и Косово (KFOR).

Военный комитет собирается для обсуждения операций, миссий и деятельности НАТО, а также для предоставления основанных на консенсусе военных рекомендаций Североатлантическому совету о том, как НАТО может лучше решать глобальные вызовы безопасности.

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Версия на азербайджанском языке Finlandiya və İsveç ilk dəfə NATO Hərbi Komitəsinin konfransına dəvət olunub

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