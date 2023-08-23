Финляндия заявила о подготовке очередного пакета военной помощи Украине

Власти Финляндии готовят очередной пакет военной помощи для Украины.

Власти Финляндии готовят очередной пакет военной помощи для Украины.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом сказал премьер-министр Финляндии Петтери Орпо на пресс-конференции в Киеве.

По его словам, правительство готовит уже 18-й пакет помощи: "Мы примем решение и сообщим о нем позже на этой неделе".

Он заверил, что Финляндия продолжает твердо поддерживать Украину, ее суверенитет, независимость и территориальную целостность.

В будущем Финляндия рассчитывает принять активное участие в восстановлении Украины и уже готовит план сотрудничества в этой области. "Здесь мы используем наш опыт, особенно в области зеленого перехода, образования, цифровизации и энергетического сектора", - сказал премьер.