Финляндия заявила о подготовке очередного пакета военной помощи Украине

Власти Финляндии готовят очередной пакет военной помощи для Украины.
Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом сказал премьер-министр Финляндии Петтери Орпо на пресс-конференции в Киеве.
По его словам, правительство готовит уже 18-й пакет помощи: "Мы примем решение и сообщим о нем позже на этой неделе".
Он заверил, что Финляндия продолжает твердо поддерживать Украину, ее суверенитет, независимость и территориальную целостность.
В будущем Финляндия рассчитывает принять активное участие в восстановлении Украины и уже готовит план сотрудничества в этой области. "Здесь мы используем наш опыт, особенно в области зеленого перехода, образования, цифровизации и энергетического сектора", - сказал премьер.