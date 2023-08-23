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Финляндия заявила о подготовке очередного пакета военной помощи Украине

Финляндия заявила о подготовке очередного пакета военной помощи Украине Власти Финляндии готовят очередной пакет военной помощи для Украины.
Другие страны
23 августа 2023 г. 15:04
Финляндия заявила о подготовке очередного пакета военной помощи Украине

Власти Финляндии готовят очередной пакет военной помощи для Украины.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом сказал премьер-министр Финляндии Петтери Орпо на пресс-конференции в Киеве.

По его словам, правительство готовит уже 18-й пакет помощи: "Мы примем решение и сообщим о нем позже на этой неделе".

Он заверил, что Финляндия продолжает твердо поддерживать Украину, ее суверенитет, независимость и территориальную целостность.

В будущем Финляндия рассчитывает принять активное участие в восстановлении Украины и уже готовит план сотрудничества в этой области. "Здесь мы используем наш опыт, особенно в области зеленого перехода, образования, цифровизации и энергетического сектора", - сказал премьер.

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Версия на английском языке Finland preparing another package of military assistance to Ukraine

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