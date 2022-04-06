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Финляндия заявила о нарушениях границы пассажирскими самолетами России

Финляндия заявила о нарушениях границы пассажирскими самолетами России Центральная полиция Финляндии расследует четыре случая нарушения воздушного пространства страны российскими пассажирскими самолетами.
Другие страны
6 апреля 2022 г. 19:55
Финляндия заявила о нарушениях границы пассажирскими самолетами России

Центральная полиция Финляндии расследует четыре случая нарушения воздушного пространства страны российскими пассажирскими самолетами.

Как сообщает Report со ссылкой на "Коммерсант", по данным финской полиции, все инциденты длились до 2 минут и произошли в марте.

Все случаи произошли в районе города Лоовиса в Финском заливе. В полиции подозревают, что так российские авиакомпании нарушили санкции, введенные в Евросоюзе в ответ на военные действия РФ в Украине.

Согласно финскому законодательству, за нарушение санкций можно получить штраф или тюремное заключение до двух лет. В случае серьезного нарушения ограничений - лишение свободы до трех лет.

Финляндия запретила российским авиакомпаниям использовать свое воздушное пространство после начала военных действий в Украине 24 февраля.

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Версия на азербайджанском языке Finlandiya Rusiyanın sərnişin təyyarələrinin sərhədi pozduğunu açıqlayıb
Версия на английском языке Finland announces violations of border by Russian passenger planes

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