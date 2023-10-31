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Финляндия завершила переговоры с США по оборонному соглашению

Финляндия завершила переговоры с США по оборонному соглашению В финском министерстве иностранных дел сообщили о завершении переговоров с США по обороне Defence Cooperation Agreement (DCA).
Другие страны
31 октября 2023 г. 23:27
Финляндия завершила переговоры с США по оборонному соглашению

В министерстве иностранных дел Финляндии сообщили о завершении переговоров с США по обороне Defence Cooperation Agreement (DCA).

Об этом передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

"Последний раунд переговоров по новому Соглашению о сотрудничестве в области обороны между Финляндией и США прошел в Хельсинки с 30 по 31 октября", - говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что правительство Финляндии позволит американским военнослужащим въезжать на территорию страны, не предъявляя документы. В материале указано, что в ближайшее время Вашингтон и Хельсинки должны объявить о подписании оборонного соглашения Defence Cooperation Agreement (DCA). Согласно договору, солдаты из США смогут без каких-либо ограничений приезжать и оставаться на финской территории.

Так, в настоящее время представители США и Финляндии ведут переговоры о заключении соответствующего договора. Ожидается, что соглашение будет подписано уже 31 октября. В то же время авторы статьи подчеркнули, что финские власти не намерены размещать американских военных на границе.

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