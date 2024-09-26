Финляндия запросила у ЕС 50 млн евро на оснащение границы с Россией

МВД Финляндии просит выделить 50 млн евро для усиления контроля на границе с Россией.

МВД Финляндии просит выделить 50 млн евро для усиления контроля на границе с Россией.

Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, это следует из опубликованных в четверг решений правительства Финляндии.

В частности, планируется закупить датчики движения, средства геопозиционирования, новые виды беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и другое оборудование. Также будут закуплены 24 автомобиля, 18 квадроциклов и 34 снегохода.

"В результате возможности разведки и ситуационная осведомленность значительно улучшаются на восточной границе Финляндии, что вносит вклад в национальную и в конечном итоге в европейскую ситуационную картину", - говорится в презентации заявки МВД, поданной через инструмент финансовой поддержки пограничной безопасности и визовой политики Европейского Союза (BMVI).

Финляндия имеет самую протяженную в ЕС границу с Россией - 1 340 км.