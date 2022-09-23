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Финляндия запретит въезд российским туристам по любым шенгенским визам

Финляндия запретит въезд российским туристам по любым шенгенским визам Власти Финляндии в ближайшие дни запретят гражданам РФ въезжать в страну с туристическими целями по любым шенгенским визам.
Другие страны
23 сентября 2022 г. 20:41
Финляндия запретит въезд российским туристам по любым шенгенским визам

Власти Финляндии в ближайшие дни запретят гражданам РФ въезжать в страну с туристическими целями по любым шенгенским визам.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в пятницу сообщил министр иностранных дел страны Пекка Хаависто на пресс-конференции.

"Всем тем, кто пересекает границу с целью туризма, запрещен въезд в страну. Это относится как к тем, кто путешествует по шенгенским визам, ранее выданным Финляндией, так и к тем, кто путешествует по шенгенским визам других стран", - сказал министр.

Он добавил, что въезд в республику гражданам РФ будет разрешен с целью работы, учебы и посещения родственников.

Отказ проходить военную службу не является основанием для подачи иностранцем заявления на предоставление убежища, заявили в МИД Финляндии.

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Версия на азербайджанском языке Finlandiya rusiyalı turistlərin ölkəyə girişini qadağan edəcək

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