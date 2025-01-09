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Финляндия запретит приватизацию водоснабжения по соображениям безопасности

Финляндия запретит приватизацию водоснабжения по соображениям безопасности Финляндия предложила запретить муниципалитетам продавать объекты водоснабжения частным инвесторам из соображений безопасности поставок.
Другие страны
9 января 2025 г. 15:42
Финляндия запретит приватизацию водоснабжения по соображениям безопасности

Финляндия предложила запретить муниципалитетам продавать объекты водоснабжения частным инвесторам из соображений безопасности поставок.

Как сообщает Report со ссылкой на Bloomberg, согласно обновленному предложению правительства, выдвинутому 9 января, муниципалитеты обязаны будут сохранять полную собственность на водоочистные сооружения. Эта инициатива стала ответом на критику предыдущего предложения, которое допускало продажу миноритарных пакетов акций в таких объектах.

Министр сельского и лесного хозяйства Сари Эссайя отметила, что существует "сильная политическая воля" отменить действующее право муниципалитетов сокращать свою собственность, указав при этом проблемы с безопасностью поставок. Новое предложение должно быть одобрено парламентом, чтобы обрести силу закона.

Инициатива министерства появилась на фоне активных усилий Финляндии по укреплению безопасности поставок и защите критически важной инфраструктуры. Среди рассматриваемых мер — возможная конфискация имущества, представляющего угрозу национальной безопасности, после многолетней скупки россиянами активов, в том числе вблизи стратегически важных объектов и военных баз.

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