Финляндия предложила запретить муниципалитетам продавать объекты водоснабжения частным инвесторам из соображений безопасности поставок.
Как сообщает Report со ссылкой на Bloomberg, согласно обновленному предложению правительства, выдвинутому 9 января, муниципалитеты обязаны будут сохранять полную собственность на водоочистные сооружения. Эта инициатива стала ответом на критику предыдущего предложения, которое допускало продажу миноритарных пакетов акций в таких объектах.
Министр сельского и лесного хозяйства Сари Эссайя отметила, что существует "сильная политическая воля" отменить действующее право муниципалитетов сокращать свою собственность, указав при этом проблемы с безопасностью поставок. Новое предложение должно быть одобрено парламентом, чтобы обрести силу закона.
Инициатива министерства появилась на фоне активных усилий Финляндии по укреплению безопасности поставок и защите критически важной инфраструктуры. Среди рассматриваемых мер — возможная конфискация имущества, представляющего угрозу национальной безопасности, после многолетней скупки россиянами активов, в том числе вблизи стратегически важных объектов и военных баз.