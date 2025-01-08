Финляндия запретила выход в море танкеру, подозреваемому в повреждении кабелей

Танкеру, подозреваемому в повреждении кабелей в Балтийском море в декабре, запретили выход в море после того, как финские инспекторы признали судно непригодным для плавания.

Танкеру, подозреваемому в повреждении кабелей в Балтийском море в декабре, запретили выход в море после того, как финские инспекторы признали судно непригодным для плавания.

Как передает Report со ссылкой на западные СМИ, об этом сообщило Финское агентство транспорта и коммуникаций (Traficom).

Судно Eagle S, плавающее под флагом Островов Кука, было задержано финскими властями в рамках уголовного расследования предполагаемого саботажа. Проверка выявила 32 недостатка, некоторые из которых оказались настолько серьезными, что судну запретили покидать Финляндию до их устранения.

Финские власти также запретили восьми членам экипажа покидать территорию Финляндии до завершения полицейского расследования.

Как сообщалось, 25 декабря электрический кабель EstLink 2 и четыре телекоммуникационных кабеля, соединяющих Финляндию и Эстонию, проложенные по дну Балтийского моря, вышли из строя в результате предполагаемого саботажа.

Полиция 29 декабря сообщила, что обнаружила след волочения, протянувшийся на десятки километров по морскому дну. Следователи предполагают, что кабели были повреждены после того, как якорь танкера протащили по ним.

Напомним, 7 января 2025 года полиция заявила, что якорь Eagle S был поднят со дна.