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Финляндия заподозрила российское судно в нарушении границы

Финляндия заподозрила российское судно в нарушении границы Финляндия заявила о подозрении в нарушении российским судном границы морской акватории в Финском заливе.
Другие страны
26 июля 2024 г. 17:44
Финляндия заподозрила российское судно в нарушении границы

Финляндия заявила о подозрении в нарушении российским судном границы морской акватории в Финском заливе.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Министерство обороны Финляндии на официальном сайте.

"Российское судно подозревается в нарушении границ финской морской акватории в восточной части Финского залива. Предполагаемое нарушение произошло сегодня, 26 июля во второй половине дня", - говорится в сообщении.

Предварительным расследованием занимается пограничная охрана Финляндии, уточняет минобороны.

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