Финляндия заподозрила российское судно в нарушении границы

Финляндия заявила о подозрении в нарушении российским судном границы морской акватории в Финском заливе.
Как передает Report, об этом говорится в сообщении Министерство обороны Финляндии на официальном сайте.
"Российское судно подозревается в нарушении границ финской морской акватории в восточной части Финского залива. Предполагаемое нарушение произошло сегодня, 26 июля во второй половине дня", - говорится в сообщении.
Предварительным расследованием занимается пограничная охрана Финляндии, уточняет минобороны.