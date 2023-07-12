Финляндия закрыла для россиян въезд в Евросоюз через страну

Граждане России с краткосрочной шенгенской туристической визой не смогут въехать в страны европейского союза через Финляндию.

Граждане России с краткосрочной шенгенской туристической визой не смогут въехать в страны европейского союза через Финляндию.

Как передает Report cо ссылкой на зарубежные СМИ, об этом говорится в сообщении МИД Финляндии.

При этом, гражданам России разрешили транзит через Финляндию в государства, которые не входят в ЕС, а также покидать Европейский союз через финно-российскую границу.

Отмечается, что россияне, постоянно проживающие в ЕС, граждане Евросоюза и члены их семей не подвергнутся действию ограничений, за исключением транзита россиян-родственников граждан ЕС через Финляндию.

Помимо этого, сезонные работники с краткосрочной визой, бизнесмены (с 10 июля без права транзита в другие страны ЕС), прибывающие на лечение, а также россияне, способные обосновать веской причиной необходимость нахождения в ЕС, смогут въехать на территорию Финляндии.