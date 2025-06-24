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Финляндия закончила строительство участка забора на границе с Россией

Финляндия закончила строительство участка забора на границе с Россией Строительство второго участка 200-километрового забора на границе Финляндии с Россией завершено.
Другие страны
24 июня 2025 г. 19:20
Финляндия закончила строительство участка забора на границе с Россией

Строительство второго участка 200-километрового забора на границе Финляндии с Россией завершено.

Как передает Report, об этом сообщил телерадиовещатель Yle.

"Строительство ограждения на контрольно-пропускном пункте "Вартиус" в Кухмо завершено. Этот участок 200-километрового ограждения стал вторым по счету", - говорится в сообщении.

Уточняется, что оставшиеся участки забора в пограничной зоне Кайнуу и Северной Похьянмаа будут готовы к концу года.

Погранохрана Финляндии ранее сообщила, что высоту забора, строящегося на границе, увеличат до 4,5 метра, а само ограждение станет плотнее. В основном забор будет построен на юго-восточной границе, где расположены наиболее загруженные КПП.

Напомним, что граница между Финляндией и Россией закрыта по решению финских властей до дальнейшего уведомления. Финляндия начала вводить ограничения на пересечение границы с ноября 2023 года на фоне неконтролируемого потока беженцев из третьих стран.

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