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Финляндия выделяет 12-й пакет военной помощи Украине

Финляндия выделяет 12-й пакет военной помощи Украине Финляндия выделяет 12-й пакет военной помощи Украине.
Другие страны
20 января 2023 г. 14:00
Финляндия выделяет 12-й пакет военной помощи Украине

Финляндия выделяет 12-й пакет военной помощи Украине согласно решению правительства страны.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс-Украина, в новый пакет войдут тяжелая артиллерия и боеприпасы.

"Министр обороны Микко Савола сказал, что Финляндия будет поставлять Украине тяжелую артиллерию и боеприпасы", - отмечается в пресс-релизе правительства.

Стоимость снаряжения, предусмотренного этим пакетом помощи, составит более 400 млн евро. Всего Хельсинки поставили Украине военную помощь на сумму 590 млн евро.

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Версия на английском языке Finland allocating 12th military aid package to Ukraine

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