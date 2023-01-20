Финляндия выделяет 12-й пакет военной помощи Украине

Финляндия выделяет 12-й пакет военной помощи Украине.

Финляндия выделяет 12-й пакет военной помощи Украине согласно решению правительства страны.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс-Украина, в новый пакет войдут тяжелая артиллерия и боеприпасы.

"Министр обороны Микко Савола сказал, что Финляндия будет поставлять Украине тяжелую артиллерию и боеприпасы", - отмечается в пресс-релизе правительства.

Стоимость снаряжения, предусмотренного этим пакетом помощи, составит более 400 млн евро. Всего Хельсинки поставили Украине военную помощь на сумму 590 млн евро.