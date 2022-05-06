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Финляндия выделит Украине 70 млн евро помощи

Финляндия выделит Украине 70 млн евро помощи Финляндия выделит 70 млн евро помощи Украине и поможет военной техникой.
Другие страны
6 мая 2022 г. 08:57
Финляндия выделит Украине 70 млн евро помощи

Финляндия выделит 70 млн евро помощи Украине и поможет военной техникой.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом сообщила премьер-министр Финляндии Санна Марин во время выступления на международной донорской конференции в Варшаве, посвященной Украине.

"Сейчас мы готовим дополнительный взнос, чтобы покрыть текущие потребности и помочь с реконструкцией. Вклад, требующий одобрения парламента, составит около 70 млн евро. Также мы приняли сегодня решение отправить дополнительную военную технику Украине", - отметила премьер-министр Финляндии.

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Версия на английском языке Finland to provide $ 73.7M in aid to Ukraine
Версия на азербайджанском языке Finlandiya Ukraynaya 70 milyon avro yardım ayıracaq

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