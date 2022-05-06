Финляндия выделит Украине 70 млн евро помощи

Финляндия выделит 70 млн евро помощи Украине и поможет военной техникой.

Финляндия выделит 70 млн евро помощи Украине и поможет военной техникой.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом сообщила премьер-министр Финляндии Санна Марин во время выступления на международной донорской конференции в Варшаве, посвященной Украине.

"Сейчас мы готовим дополнительный взнос, чтобы покрыть текущие потребности и помочь с реконструкцией. Вклад, требующий одобрения парламента, составит около 70 млн евро. Также мы приняли сегодня решение отправить дополнительную военную технику Украине", - отметила премьер-министр Финляндии.