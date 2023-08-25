Финляндия выделила Украине пакет помощи на 94 млн евро

Правительство Финляндии приняло решение направить новый пакет военной помощи Украине в размере около 94 млн. евро.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается в пресс-релизе правительства.
Всего на текущий момент Киев получил от Хельсинки 18 пакетов помощи, их общая стоимость составляет примерно 1,3 млрд евро.
Конкретное содержание нового пакета и план доставки не разглашаются. Это необходимо в том числе "для обеспечения безопасной доставки помощи". "Дополнительная помощь учитывала как потребности Украины, так и ситуацию с ресурсами вооруженных сил", - поясняется в пресс-релизе.