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Финляндия выделила Украине пакет помощи на 94 млн евро

Финляндия выделила Украине пакет помощи на 94 млн евро Правительство Финляндии приняло решение направить новый пакет военной помощи Украине в размере около €94 миллионнов.
Другие страны
25 августа 2023 г. 13:30
Финляндия выделила Украине пакет помощи на 94 млн евро

Правительство Финляндии приняло решение направить новый пакет военной помощи Украине в размере около 94 млн. евро.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается в пресс-релизе правительства.

Всего на текущий момент Киев получил от Хельсинки 18 пакетов помощи, их общая стоимость составляет примерно 1,3 млрд евро.

Конкретное содержание нового пакета и план доставки не разглашаются. Это необходимо в том числе "для обеспечения безопасной доставки помощи". "Дополнительная помощь учитывала как потребности Украины, так и ситуацию с ресурсами вооруженных сил", - поясняется в пресс-релизе.

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