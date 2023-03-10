О нас

Финляндия выделила Украине финансовую помощь в размере 29 млн евро

Финляндия выделила Украине финансовую помощь в размере 29 млн евро Финляндия направила Украине 29 млн евро на гуманитарную помощь и укрепление сотрудничества в целях развития.
Другие страны
10 марта 2023 г. 11:44
Финляндия выделила Украине финансовую помощь в размере 29 млн евро

Финляндия направила Украине 29 млн евро на гуманитарную помощь и укрепление сотрудничества в целях развития.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается в распространенном в пятницу заявлении МИД республики.

Как указано в документе, Киев ранее обратился к Хельсинки за финансовой поддержкой. Из выделенной суммы 15 млн евро пойдут на гуманитарную помощь, а 14 млн евро - на поддержку Украины в сфере образования, окружающей среды и радиационной безопасности, а также на восстановление инфраструктуры.

К февралю 2023 года республика направила Киеву 12 пакетов военной помощи общей стоимостью более 600 млн евро.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Finland allocates financial assistance to Ukraine for 29M euros

Самое читаемое

В Афинах пять полицейских получили ранения в ходе стычек с анархистами
В Афинах пять полицейских получили ранения в ходе стычек с анархистами
4 марта 2023 г. 05:42
В Лос-Анджелесе пять человек пострадали из-за стрельбы на пляже
В Лос-Анджелесе пять человек пострадали из-за стрельбы на пляже
5 марта 2023 г. 14:53
Южная Корея в 2022 году заработала более $17 млрд на экспорте оружия
Южная Корея в 2022 году заработала более $17 млрд на экспорте оружия
6 марта 2023 г. 06:43
Есть видеодоказательства переброски оружия и боеприпасов из Армении в Карабахский регион Азербайджана
ВидеоЕсть видеодоказательства переброски оружия и боеприпасов из Армении в Карабахский регион Азербайджана
6 марта 2023 г. 11:45
СМИ: Еще 10 украинских пилотов могут прибыть в США для овладения F-16
СМИ: Еще 10 украинских пилотов могут прибыть в США для овладения F-16
7 марта 2023 г. 06:15
В Баку супруги пострадали в ДТП
В Баку супруги пострадали в ДТП
8 марта 2023 г. 08:34
В США запустят первую в мире напечатанную на 3D-принтере ракету
В США запустят первую в мире напечатанную на 3D-принтере ракету
8 марта 2023 г. 13:30
В Азербайджане терапию гемодиализом за счет государства получают более 3,6 тыс. человек
В Азербайджане терапию гемодиализом за счет государства получают более 3,6 тыс. человек
9 марта 2023 г. 11:24
В прошлом году в Азербайджане 42 водителя потеряли своих родных в ДТП
В прошлом году в Азербайджане 42 водителя потеряли своих родных в ДТП
9 марта 2023 г. 16:30
Минфин США ввел санкции против компаний, содействующих Ирану в производстве БПЛА
Минфин США ввел санкции против компаний, содействующих Ирану в производстве БПЛА
9 марта 2023 г. 22:16

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi