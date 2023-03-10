Финляндия выделила Украине финансовую помощь в размере 29 млн евро

Финляндия направила Украине 29 млн евро на гуманитарную помощь и укрепление сотрудничества в целях развития.

Финляндия направила Украине 29 млн евро на гуманитарную помощь и укрепление сотрудничества в целях развития.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается в распространенном в пятницу заявлении МИД республики.

Как указано в документе, Киев ранее обратился к Хельсинки за финансовой поддержкой. Из выделенной суммы 15 млн евро пойдут на гуманитарную помощь, а 14 млн евро - на поддержку Украины в сфере образования, окружающей среды и радиационной безопасности, а также на восстановление инфраструктуры.

К февралю 2023 года республика направила Киеву 12 пакетов военной помощи общей стоимостью более 600 млн евро.