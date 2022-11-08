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Финляндия выделила 7 млн евро на транспортировку зерна с Украины в Сомали

Финляндия выделила 7 млн евро на транспортировку зерна с Украины в Сомали Финляндия выделила на гуманитарную помощь странам Африканского Рога €15,7 млн, из которых 7 млн будут направлены для обеспечения транспортировки зерна с Украины в Сомали.
Другие страны
8 ноября 2022 г. 14:50

Финляндия выделила на гуманитарную помощь странам Африканского Рога в размере 15,7 млн евро, из которых 7 млн будут направлены для обеспечения транспортировки зерна с Украины в Сомали.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном во вторник заявлении МИД республики.

"В данный момент Финляндия оказывает гуманитарную помощь региону на общую сумму €15,7 млн. Из них почти €7 млн пойдут на поддержку транспортировки зерна по линии ВПП [Всемирной продовольственной программы ООН]", - сообщили в ведомстве.

Министр по делам внешней торговли и развития Вилле Скиннари заявил, что продолжение перевозок украинского зерна "критически важно".

Финляндия предоставляет такую помощь африканским странам про содействии Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ), Финского Красного Креста и Международного комитета Красного Креста. Помощь, в частности, направлена на обеспечение продовольственной безопасности, а также защиты беженцев.

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