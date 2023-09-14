Финляндия ввела в эксплуатацию "пробный участок" забора на границе с Россией

Финляндия завершила строительство "пробного участка" заграждения на границе с Россией в районе населенного пункта Иматра.

Финляндия завершила строительство "пробного участка" заграждения на границе с Россией в районе населенного пункта Иматра.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает телерадиоканал Yle.

По его данным, основная часть работ завершена, сотрудники пограничной службы Юго-Восточной Финляндии дежурят в районе заграждения. Он был официально введен в эксплуатацию.

"Сейчас мы набираемся опыта использования заграждения", - заявил телеканалу руководитель проекта Исмо Курки. По его словам, забор был достроен еще в середине августа, но его введение в эксплуатацию задержалось из-за отделочных работ.

В июне 2022 года МИД Финляндии сообщило о планах правительства установить заграждения "в критических районах на восточной границе [с Россией]", чтобы подготовить страну к борьбе с "угрозами гибридного характера", в том числе использования "миграционного вопроса в целях оказания политического давления". В феврале Финляндия начала возводить "пробный участок" трехкилометрового ограждения на границе с Россией в районе пограничного перехода Иматра.