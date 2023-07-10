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Финляндия ввела ограничения на въезд для граждан России

Финляндия ввела ограничения на въезд для граждан России Финляндия ужесточает въезд в страну российским бизнесменам, абитуриентам и владельцам недвижимости.
Другие страны
10 июля 2023 г. 03:42
Финляндия ввела ограничения на въезд для граждан России

Финляндия ужесточает въезд в страну российским бизнесменам, абитуриентам и владельцам недвижимости.

Как передает Report со ссылкой на финское МИД, ограничения вступили в силу с 10 июля, на неопределенный срок.

Бизнесмены смогут въезжать только в Финляндию, без возможности транзита в другие страны, а также им необходимо будет указывать причину, по которой они должны находиться в стране. Владельцы недвижимости так же должны будут лично объяснять причину посещения Финляндии.

Студентам будет разрешено участвовать в образовательных программах, ведущих к получению степени или квалификации. Аналогичные правила распространяться и на посетителей курсов, уточняют в министерстве.

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