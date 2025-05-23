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Финляндия временно станет базой НАТО для разведывательных дронов

Финляндия временно станет базой НАТО для разведывательных дронов Финский город Пирккала в Июне станет временной базой НАТО для беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).
Другие страны
23 мая 2025 г. 15:21
Финляндия временно станет базой НАТО для разведывательных дронов

Финский город Пирккала станет временной базой НАТО для беспилотных разведывательных летательных аппаратов (БПЛА).

Как передает Report, об этом сообщает финская гостелерадиокомпания Yle со ссылкой на источники.

По их данным, испытания дронов в Пирккала начнутся в июне. В настоящее время здесь ведется строительство систем, необходимых для временной базы. Для управления беспилотниками нужны подготовленные специалисты.

Размещение беспилотников в Финляндии позволит, в частности, осуществлять мониторинг морских районов Норвегии.

Телерадиокомпания отмечает, что создание временной базы является сигналом для России со стороны НАТО об инвестициях в безопасность Финляндии.
 

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Версия на английском языке Finland to host NATO reconnaiscense drones
Версия на азербайджанском языке Finlandiya NATO-nun kəşfiyyat dronları üçün müvəqqəti baza olacaq

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