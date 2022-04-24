Финляндия временно отключила поставки электричества из России

Финляндия временно полностью прекратила поставки электричества из России в ходе пусконаладочных испытаний АЭС "Олкилуото-3".

Финляндия временно полностью прекратила поставки электричества из России в ходе пусконаладочных испытаний АЭС "Олкилуото-3".

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости , об этом сообщает в воскресенье компания Fingrid, управляющая электросетями страны.

"АЭС "Олкилуото-3" была испытана 24 апреля в 10:30, все в сети работало по плану", - говорится в сообщении Fingrid.

Как сообщила компания 22 апреля, Fingrid временно ограничит пропускную способность подключений к России во время пусконаладочных испытаний АЭС "Олкилуото-3", когда импорт в трансграничных подключениях к России будет равен нулю.

Также на постоянной основе финская компания ограничила с воскресенья импорт электричества из России на треть с 1300 МВт до 900 МВт.