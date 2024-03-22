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Финляндия восстановила финансирование БАПОР

Финляндия восстановила финансирование БАПОР Финляндия продолжает финансирование Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), 10% от общего финансирования будут использоваться для контроля организации.
Другие страны
22 марта 2024 г. 12:33
Финляндия восстановила финансирование БАПОР

Финляндия продолжает финансирование Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), 10% от общего финансирования будут использоваться для контроля организации.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает МИД Финляндии.

Финляндия сообщала о приостановке финансирования 27 января на фоне обвинения нескольких его сотрудников в связях с движением ХАМАС. Хельсинки выделяет организации ежегодно 5 млн евро в год.

"Улучшение управления рисками БАПОР, то есть начало предотвращения злоупотреблений и точного мониторинга, дает нам достаточные гарантии с точки зрения управления рисками на данном этапе, что поддержка может быть продолжена. Мы выделяем десять процентов поддержки, то есть 500 тыс. евро, на управление рисками. Эти деньги используются для мониторинга реализации политики в отношении злоупотреблений", - отметил министр внешней торговли и развития Финляндии Вилле Тавио.

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