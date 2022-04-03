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Финляндия весной определится относительно вступления в НАТО

Финляндия весной определится относительно вступления в НАТО Премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что потенциальная заявка на вступление в Североатлантический альянс должна быть подана до лета.
Другие страны
3 апреля 2022 г. 07:57
Финляндия весной определится относительно вступления в НАТО

Премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что потенциальная заявка на вступление в Североатлантический альянс должна быть подана до лета.

Как передает Report со ссылкой на Yle, глава правительства выступила на съезде социал-демократов. Там она призвала пересмотреть позицию Финляндии относительно военной нейтральности.

Марин призвала к скорейшему решению вопроса о членстве в НАТО. "Россия оказалась не тем соседом, которого мы себе представляли", - сказала премьер-министр. Она добавила, что Финляндия должна быть готова к последствиям и вступления в альянс, и отказа от него.

"Если бы президент или я высказали твердую позицию по этому вопросу, то это стало бы концом ожидаемых дебатов. Считаю необходимым, чтобы все центральные органы власти присоединились к продолжающемуся обсуждению", - подчеркнула Марин.

Члены Социал-демократической партии собрались на съезд, чтобы определиться с потенциальным членством в НАТО. Идея присоединения к альянсу стало резко популярной в Финляндии после военного вторжения РФ в Украину.

К слову, генсек НАТО Столтенберг пообещал Финляндии быстрый процесс вступления в альянс.

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Версия на азербайджанском языке Finlandiya NATO-ya üzvlüklə bağlı qərarını yaxn günlərdə verəcək

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