Финляндия весной определится относительно вступления в НАТО

Премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что потенциальная заявка на вступление в Североатлантический альянс должна быть подана до лета.
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Марин призвала к скорейшему решению вопроса о членстве в НАТО. "Россия оказалась не тем соседом, которого мы себе представляли", - сказала премьер-министр. Она добавила, что Финляндия должна быть готова к последствиям и вступления в альянс, и отказа от него.
"Если бы президент или я высказали твердую позицию по этому вопросу, то это стало бы концом ожидаемых дебатов. Считаю необходимым, чтобы все центральные органы власти присоединились к продолжающемуся обсуждению", - подчеркнула Марин.
Члены Социал-демократической партии собрались на съезд, чтобы определиться с потенциальным членством в НАТО. Идея присоединения к альянсу стало резко популярной в Финляндии после военного вторжения РФ в Украину.
К слову, генсек НАТО Столтенберг пообещал Финляндии быстрый процесс вступления в альянс.