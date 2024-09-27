Финляндия в скором времени объявит о месте размещения в стране войск НАТО

Финляндия в скором времени объявит о месте дислокации передовых сухопутных войск НАТО (FLF) на территории страны.

Финляндия в скором времени объявит о месте дислокации передовых сухопутных войск НАТО (FLF) на территории страны.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщил в пятницу финский министр обороны Антти Хяккянен.

Предполагается, что это будет район на севере Финляндии, в Лапландии.

Ранее министр сообщил, что штаб сухопутных войск НАТО в Северной Европе будет размещен в городе Миккели, который расположен в 105 км от границы с Ленинградской областью. Официальное решение об этом будет принято в следующем году на встрече министров обороны НАТО.

Финляндия будет играть ведущую роль в новом штабе в Миккели, а командующий сухопутными войсками Финляндии станет его начальником, сказал Хяккянен.

Он обосновал решение о размещении регионального штаба НАТО в Миккели тем, что в городе уже существует штаб сухопутных войск вооруженных сил Финляндии. Планируется, что штаб начнет свою работу в следующем году.