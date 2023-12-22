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Финляндия в 25 раз повысит выплату беженцам, которые согласятся вернуться на родину

Финляндия в 25 раз повысит выплату беженцам, которые согласятся вернуться на родину МВД Финляндии в 25 раз повысит выплату лицам, которые, получив отказ в предоставлении им защиты на территории страны, согласятся добровольно вернуться на родину.
Другие страны
22 декабря 2023 г. 01:48
Финляндия в 25 раз повысит выплату беженцам, которые согласятся вернуться на родину

МВД Финляндии в 25 раз повысит выплату лицам, которые, получив отказ в предоставлении им защиты на территории страны, согласятся добровольно вернуться на родину.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Согласно новому постановлению, размер выплаты возрастет с нынешних €200 до €5 тыс. Для получения этой суммы необходимо подать соответствующий запрос в течение 30 дней после отказа в предоставлении убежища.

Постановление вступит в силу 1 января 2024 года.

В настоящее время соискателю убежища при добровольном возвращении на родину предоставляется полностью бесплатный проезд для всех членов семьи, оформление всех проездных документов при их отсутствии и выплата в €200 на каждого взрослого и €100 на каждого ребенка.

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