Финляндия в 25 раз повысит выплату беженцам, которые согласятся вернуться на родину

МВД Финляндии в 25 раз повысит выплату лицам, которые, получив отказ в предоставлении им защиты на территории страны, согласятся добровольно вернуться на родину.

МВД Финляндии в 25 раз повысит выплату лицам, которые, получив отказ в предоставлении им защиты на территории страны, согласятся добровольно вернуться на родину.

Как передает Report , об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Согласно новому постановлению, размер выплаты возрастет с нынешних €200 до €5 тыс. Для получения этой суммы необходимо подать соответствующий запрос в течение 30 дней после отказа в предоставлении убежища.

Постановление вступит в силу 1 января 2024 года.

В настоящее время соискателю убежища при добровольном возвращении на родину предоставляется полностью бесплатный проезд для всех членов семьи, оформление всех проездных документов при их отсутствии и выплата в €200 на каждого взрослого и €100 на каждого ребенка.