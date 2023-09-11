Финляндия ужесточит правила выдачи ВНЖ иностранным студентам

Финское правительство ужесточит правила выдачи ВНЖ иностранным студентам и исследователям.

Финское правительство ужесточит правила выдачи ВНЖ иностранным студентам и исследователям.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телерадиоканал Yle.

Согласно информации, необходимо оценить возможность расширить применение проверки безопасности на людей, занятых в сфере критической инфраструктуры и технологий.

"Будут выяснены и ограничены условия выдачи ВНЖ студентам и исследователям, занятым в критических с точки зрения безопасности сферах, например, в создании технологий двойного назначения", - сообщает телерадиоканал.

Кроме того, глава финского МВД Мари Рантанен отметила, что действующий закон об иностранцах уже сейчас подразумевает, что в выдаче ВНЖ может быть отказано на основании того, что человек представляет риск для безопасности и общего порядка.