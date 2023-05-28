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Финляндия ужесточает условия для получения ВНЖ для иммигрантов не из стран ЕС

Финляндия ужесточает условия для получения ВНЖ для иммигрантов не из стран ЕС Правительственная коалиция в Финляндии планирует повысить минимальный порог заработка для иммигрантов не из стран Европейского союза. Теперь для получения вида на жительство заработок должен будет составлять не менее 1600 евро в месяц, сообщает Report со
Другие страны
28 мая 2023 г. 16:26
Финляндия ужесточает условия для получения ВНЖ для иммигрантов не из стран ЕС

Правительственная коалиция в Финляндии планирует повысить минимальный порог заработка для иммигрантов не из стран Европейского союза. Теперь для получения вида на жительство заработок должен будет составлять не менее 1600 евро в месяц, сообщает Report со ссылкой на украинские СМИ.

По информации издания Yle, сейчас работники, прибывшие в Финляндию из не входящих в ЕС стран, обязаны зарабатывать как минимум 1300 евро в месяц.

Отмечается, что согласованное на переговорах по формированию правительства ужесточение иммиграционной политики не требует внесения изменений в Конституцию и не противоречит международным соглашениям.

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