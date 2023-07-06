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Финляндия ужесточает правила въезда для российских студентов и бизнесменов

Финляндия ужесточает правила въезда для российских студентов и бизнесменов Финляндия ужесточает с 10 июля правила въезда для российских студентов, бизнесменов и владельцев недвижимости.
Другие страны
6 июля 2023 г. 18:00
Финляндия ужесточает правила въезда для российских студентов и бизнесменов

Финляндия ужесточает с 10 июля правила въезда для российских студентов, бизнесменов и владельцев недвижимости.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявили в МИД страны.

"Финляндия продолжит вводить ограничения на въезд в страну граждан Российской Федерации. Въезд российских граждан в Финляндию и через Финляндию в остальную часть Шенгенской зоны по-прежнему будет ограничен. В то же время будут ужесточены ограничения для бизнесменов, владельцев недвижимости и студентов", - говорится в пресс-релизе министерства.

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Версия на английском языке Finland tightens entry rules for Russian students, businessmen

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