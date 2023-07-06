Финляндия ужесточает правила въезда для российских студентов и бизнесменов

Финляндия ужесточает с 10 июля правила въезда для российских студентов, бизнесменов и владельцев недвижимости.

Финляндия ужесточает с 10 июля правила въезда для российских студентов, бизнесменов и владельцев недвижимости.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявили в МИД страны.

"Финляндия продолжит вводить ограничения на въезд в страну граждан Российской Федерации. Въезд российских граждан в Финляндию и через Финляндию в остальную часть Шенгенской зоны по-прежнему будет ограничен. В то же время будут ужесточены ограничения для бизнесменов, владельцев недвижимости и студентов", - говорится в пресс-релизе министерства.