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Финляндия ужесточает правила получения постоянного ВНЖ с 2026 года

Финляндия ужесточает правила получения постоянного ВНЖ с 2026 года Правительство Финляндии одобрило законопроект, изменяющий условия получения постоянного вида на жительство. Новые правила вступят в силу с 8 января 2026 года.
Другие страны
6 июня 2025 г. 15:23
Финляндия ужесточает правила получения постоянного ВНЖ с 2026 года

Правительство Финляндии одобрило законопроект, изменяющий условия получения постоянного вида на жительство. Новые правила вступят в силу с 8 января 2026 года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на финские СМИ.

Согласно изменениям, для получения постоянного ВНЖ потребуется: 6 лет непрерывного проживания в Финляндии (вместо нынешних 4); удовлетворительное знание финского или шведского языка; не менее двух лет трудового стажа.

Также вводится альтернативный путь получения ВНЖ после 4 лет проживания при выполнении одного из условий: годовой доход от 40 000 евро; финский диплом магистра/аспиранта и 2 года стажа; особенно хорошее знание финского или шведского языка и 3 года стажа.

Дополнительно заявитель не должен получать пособие по безработице или соцпомощь более трех месяцев.

Без требования срока проживания постоянный ВНЖ можно будет получить выпускникам финских университетов, окончившим магистратуру, аспирантуру или бакалавриат (при знании языка).

Сохраняются и общие требования: наличие паспорта, отсутствие угрозы общественному порядку и т.д.

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