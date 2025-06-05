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Финляндия, Швеция, Норвегия, Литва, Эстония и Нидерланды планируют совместно закупать БМП

Финляндия, Швеция, Норвегия, Литва, Эстония и Нидерланды планируют совместно закупать БМП Финляндия, Швеция, Норвегия, Литва, Эстония и Нидерланды 5 июня 2025 года подписали заявление о намерениях, на основании которого страны проведут исследования и подготовятся к возможной совместной закупке боевой машины пехоты CV90.
Другие страны
5 июня 2025 г. 17:38
Финляндия, Швеция, Норвегия, Литва, Эстония и Нидерланды планируют совместно закупать БМП

Финляндия, Швеция, Норвегия, Литва, Эстония и Нидерланды подписали заявление о намерениях для проведения исследований и подготовки к возможной совместной закупке боевой машины пехоты CV90.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает Министерство обороны Финляндии.

Декларация о намерениях была подписана 5 июня по итогам встречи министров обороны стран НАТО в Брюсселе.

Потенциальное приобретение соответствует заявлению об обороне и связано с развитием огневой мощи и мобильности пехоты в Финляндии, заменой устаревшего оборудования и значительным увеличением количества боевых машин в условиях текущей угрозы. Кроме боевых машин потенциальное приобретение будет включать учебное оборудование, запасные части и боеприпасы. Совместные закупки направлены на достижение преимуществ в объеме, совместимости, оперативной совместимости и безопасности поставок, а также преимуществ в обслуживании.

Письмо о намерениях позволит углубить сотрудничество также по другим продуктам CV90, возможной поддержке Украины с боевыми машинами CV90 и включения других стран в соглашения о совместных закупках. В то же время будет изучено участие финской оборонной промышленности в реализации совместных закупок.

Боевая машина CV90 будет эксплуатироваться в 11 европейских странах в ближайшие годы. С возможным приобретением версия, используемая в Финляндии, будет такой же, как в пяти странах, и по основным характеристикам будет схожа с версией в трех других европейских странах.

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