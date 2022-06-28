О нас

Финляндия, Швеция и Турция подписали совместный меморандум по итогам переговоров в Мадриде

Финляндия, Швеция и Турция подписали совместный меморандум по итогам переговоров в Мадриде Финляндия, Швеция и Турция подписали совместный меморандум по итогам переговоров в Мадриде.
Другие страны
28 июня 2022 г. 22:31
Финляндия, Швеция и Турция подписали совместный меморандум по итогам переговоров в Мадриде

Финляндия, Швеция и Турция подписали совместный меморандум по итогам переговоров в Мадриде.

Как передает Report, о намерениях подготовить совместный документ по итогам прошедших в Мадриде переговоров о перспективах вступления Хельсинки и Стокгольма в НАТО и опасениях Анкары в связи с этим писала финская газета Helsingin Sanomat.

Отмечается, что встреча президентов Турции и Финляндии Реджепа Тайипа Эрдогана и Саули Ниинистё и премьер-министра Швеции Магдалены Андерссон заняла больше времени, чем планировалось, продлилась два часа и дала надежды на сдвиг с мертвой точки. Стороны прорабатывают совместный документ, однако пока неясно, будет ли это простое заявление или меморандум.

По сведениям финской газеты Iltalehti, в этом документе могут быть положения о приверженности сторон борьбе с терроризмом, а также некие пункты, которые снимут обеспокоенности Турции. Газета, однако, отмечает, что это заявление может считаться декларацией о намерениях.

Во встрече в Мадриде, помимо лидеров трех стран, участвовал генсек НАТО Йенс Столтенберг, который выступил инициатором проведения переговоров.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке ФотоTürkiyə, İsveç və Finlandiya üçtərəfli memorandum imzalayıb

Самое важное

Поствоенное восстановление обсудили в ходе спецсессии на Всемирном форуме городов
Поствоенное восстановление обсудили в ходе спецсессии на Всемирном форуме городов
28 июня 2022 г. 17:46
Боррель: Удар России по Кременчугу - полное пренебрежение к жизни мирных жителей
Боррель: Удар России по Кременчугу - полное пренебрежение к жизни мирных жителей
28 июня 2022 г. 16:34
Обнародован график приема граждан в Администрации президента в июле
Обнародован график приема граждан в Администрации президента в июле
28 июня 2022 г. 11:56
Журналисты побывали на малой гидроэлектростанции Кяльбаджар-1
ФотоЖурналисты побывали на малой гидроэлектростанции "Кяльбаджар-1"
28 июня 2022 г. 10:31
В Кяльбаджаре заложен фундамент завода минеральной воды “Истису”
ФотоВ Кяльбаджаре заложен фундамент завода минеральной воды “Истису”
27 июня 2022 г. 16:34
Заложен фундамент Кяльбаджарского центра цифрового управления
ФотоЗаложен фундамент Кяльбаджарского центра цифрового управления
27 июня 2022 г. 15:43
В Баку учредят Парламентскую сеть Движения неприсоединения
В Баку учредят Парламентскую сеть Движения неприсоединения
27 июня 2022 г. 12:50
Моравецкий: Пандемия показала важность развития городов для комфортного проживания
Моравецкий: Пандемия показала важность развития городов для комфортного проживания
27 июня 2022 г. 12:43
Азербайджанский лидер: Вдоль всей границы с Арменией устанавливаются новые посты
Азербайджанский лидер: Вдоль всей границы с Арменией устанавливаются новые посты
27 июня 2022 г. 12:05
Байрамов : Следующая встреча в трехстороннем формате пройдет в Казахстане
Байрамов : Следующая встреча в трехстороннем формате пройдет в Казахстане
27 июня 2022 г. 11:30

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi