Финляндия, Швеция и Турция подписали совместный меморандум по итогам переговоров в Мадриде

Финляндия, Швеция и Турция подписали совместный меморандум по итогам переговоров в Мадриде.

Финляндия, Швеция и Турция подписали совместный меморандум по итогам переговоров в Мадриде.

Как передает Report, о намерениях подготовить совместный документ по итогам прошедших в Мадриде переговоров о перспективах вступления Хельсинки и Стокгольма в НАТО и опасениях Анкары в связи с этим писала финская газета Helsingin Sanomat.

Отмечается, что встреча президентов Турции и Финляндии Реджепа Тайипа Эрдогана и Саули Ниинистё и премьер-министра Швеции Магдалены Андерссон заняла больше времени, чем планировалось, продлилась два часа и дала надежды на сдвиг с мертвой точки. Стороны прорабатывают совместный документ, однако пока неясно, будет ли это простое заявление или меморандум.

По сведениям финской газеты Iltalehti, в этом документе могут быть положения о приверженности сторон борьбе с терроризмом, а также некие пункты, которые снимут обеспокоенности Турции. Газета, однако, отмечает, что это заявление может считаться декларацией о намерениях.

Во встрече в Мадриде, помимо лидеров трех стран, участвовал генсек НАТО Йенс Столтенберг, который выступил инициатором проведения переговоров.