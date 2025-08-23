О нас

Финляндия считает важным, чтобы Украина сохранила право на вступление в НАТО или ЕС

23 августа 2025 г. 16:57
Европа продолжает обсуждать гарантии безопасности Украины с Соединенными Штатами. Они вступят в силу только после достижения прекращения огня или мира.

Как передает Report, об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб в интервью местному агентству Ykkösaamu.

По словам Стубба, гарантии безопасности не следует автоматически связывать со статьей 5 Устава НАТО. "Это совершенно разные типы гарантий безопасности. В основном те, которые гарантируют безопасность, независимость, самоопределение и территориальную целостность Украины после окончания конфликта", - сказал он.

"Мы только сейчас определяем, что будут включать гарантии безопасности, кто может участвовать и каким образом. Давайте не будем слишком спешить, Финляндия, безусловно, будет участвовать в какой-то момент, но мы пока не знаем, как именно", - сказал он.

Политик отметил, что цель состоит в том, чтобы Украина не потеряла территории. "Я считаю очень важным, чтобы Украина сохранила свою независимость, самоопределение, то есть право на вступление в НАТО или Европейский Союз, право на наличие мощных оборонительных сил, и, конечно же, мы не стремимся к территориальным потерям", - сказал он.

