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Финляндия разместит войска передового базирования НАТО в Лапландии

Финляндия разместит войска передового базирования НАТО в Лапландии Финляндия приняла решение разместить военные подразделения передового базирования НАТО (FLF, Forward Land Forces) в Лапландии.
Другие страны
13 февраля 2025 г. 23:59

Финляндия приняла решение разместить военные подразделения передового базирования НАТО (FLF, Forward Land Forces) в Лапландии.

Как передает Report, об этом сообщил министр обороны страны Антти Хаккянен газете Helsingin Sanomat после встречи министров обороны стран НАТО в Брюсселе.

"Войска FLF будут дислоцированы в Рованиеми и Соданкюля (Север Финляндии, Лапландия)", - сказал он.

Хаккянен сообщил, что на прошлой неделе он принял административное решение по этому вопросу и теперь проинформировал об этом союзников по НАТО.

По его словам Хаккянена, подготовка войск FLF продвигается довольно хорошо: "То же самое можно сказать и о штаб-квартире сухопутных войск НАТО, которая будет располагаться в Финляндии".

Отмечается, что в Соданкюля и Рованиеми базируется егерская бригада Сил обороны Финляндии, которая является самым северным подразделением Сил обороны Финляндии, специализирующимся на арктической подготовке и противовоздушной обороне.

Напомним, что в сентябре сообщалось, что численность войск FLF, которые время от времени будут находиться в Финляндии, составит около тысячи солдат. При исключительных обстоятельствах по решению НАТО численность может быть увеличена до нескольких тысяч человек. В кризисной ситуации они начнут оборонять восточную границу НАТО в Финляндии.

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