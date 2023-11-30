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Финляндия расторгла договор о приграничном сотрудничестве с Россией

Финляндия расторгла договор о приграничном сотрудничестве с Россией Правительство Финляндии на заседании в четверг расторгло договор о приграничном сотрудничестве с Россией.
Другие страны
30 ноября 2023 г. 17:46
Финляндия расторгла договор о приграничном сотрудничестве с Россией

Правительство Финляндии на заседании в четверг расторгло договор о приграничном сотрудничестве с Россией.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, это следует из опубликованных решений кабмина.

Ранее, 20 октября, премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о прекращении соглашения с Финляндией о содействии приграничному сотрудничеству, которое вступит в силу 24 января 2024 года.

Финское правительство сообщает, что получило ноту МИД России по этому поводу 25 октября и поддерживает собственное постановление о прекращении действия этого договора.

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