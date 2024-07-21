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Финляндия проводит военные учения рядом с границей РФ

Финляндия проводит военные учения рядом с границей РФ Сухопутные войска Финляндии в сотрудничестве с пограничной службой проводят учения с участием авиации в приграничных районах с Россией, в связи с чем будет до начала августа закрыта национальная трасса, ведущая к КПП "Ваалимаа".
Другие страны
21 июля 2024 г. 18:37
Финляндия проводит военные учения рядом с границей РФ

Сухопутные войска Финляндии в сотрудничестве с пограничной службой проводят учения с участием авиации в приграничных районах с Россией, в связи с чем будет до начала августа закрыта национальная трасса, ведущая к КПП "Ваалимаа".

Как передает Report, об этом сообщается в пресс-релизе штаба финских Сухопутных войск.

"В учениях "Юг 2/24" принимают участие около 1 700 человек и примерно 300 единиц техники. Будет отрабатываться способность подразделений работать совместно с пограничной службой и другими структурами", - уточняется в сообщении.

КПП "Ваалимаа", ближайший к Санкт-Петербургу, был открыт в 1958 году как первый пункт пересечения границы между Финляндией и Советским Союзом. Является самым загруженным пропускным пунктом между двумя странами и одним из самых загруженных пунктов пересечения сухопутной границы Европейского союза в целом. Все автотранспортные пункты пересечения на границе с Россией закрыты с конца ноября 2023 года решением кабмина Финляндии до дальнейшего уведомления.

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Версия на азербайджанском языке Finlandiya Rusiya sərhədi yaxınlığında hərbi təlimlər keçirir
Версия на английском языке Finnish military begin drills near border with Russia

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