Финляндия проводит военные учения рядом с границей РФ

Сухопутные войска Финляндии в сотрудничестве с пограничной службой проводят учения с участием авиации в приграничных районах с Россией, в связи с чем будет до начала августа закрыта национальная трасса, ведущая к КПП "Ваалимаа".

Сухопутные войска Финляндии в сотрудничестве с пограничной службой проводят учения с участием авиации в приграничных районах с Россией, в связи с чем будет до начала августа закрыта национальная трасса, ведущая к КПП "Ваалимаа".

Как передает Report, об этом сообщается в пресс-релизе штаба финских Сухопутных войск.

"В учениях "Юг 2/24" принимают участие около 1 700 человек и примерно 300 единиц техники. Будет отрабатываться способность подразделений работать совместно с пограничной службой и другими структурами", - уточняется в сообщении.

КПП "Ваалимаа", ближайший к Санкт-Петербургу, был открыт в 1958 году как первый пункт пересечения границы между Финляндией и Советским Союзом. Является самым загруженным пропускным пунктом между двумя странами и одним из самых загруженных пунктов пересечения сухопутной границы Европейского союза в целом. Все автотранспортные пункты пересечения на границе с Россией закрыты с конца ноября 2023 года решением кабмина Финляндии до дальнейшего уведомления.